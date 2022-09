Il giovane centrocampista Areco al Fiorenzuola

La società sportiva U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive del centrocampista classe 2001 Lucas Gabriel Areco per la stagione 2022-2023 di Serie C con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Nato a Toronto, in Canada, Areco è arrivato in Italia nel settore giovanile del Perugia, con cui ha disputato il Campionato Primavera. Da lì, due stagioni in Serie D Girone A con la maglia del Borgosesia Calcio, squadra con cui ha totalizzato 56 presenze complessivamente con 7 reti e 8 assist all’attivo. “A Lucas – si legge nella nota del club – il benvenuto in rossonero da parte di tutta la società U.S. Fiorenzuola 1922”.