Il Piace Primavera ospita il Sudtirol. Tutte le gare del weekend nel settore giovanile

Fine settimana intenso per il settore giovanile del Piacenza Calcio, con le formazioni più piccole impegnate in doppi turni, tra campionato, amichevoli e tornei. Anzitutto gli impegni di campionato: la primavera, dopo il successo in casa della Pro Sesto, si prepara a sfidare il Sudtirol, reduce da un pareggio contro il Lecco; le Under 17, 15 e 14 sono attese domenica oltre dogana per sfidare le rispettive rivali di San Marino; trasferta adriatica per l’Under 13 che giocherà sabato in quel di Rimini; gara casalinga invece per le Under 12 e 11 che sabato sfideranno San Giuseppe; Under 9 contro San Lazzaro e Under 8 contro Farini Bettola. Da segnalare anche la partecipazione dell’Under 10 al torneo Youth Cup in programma sabato 1 e dell’Under 9 al torneo Casorate in programma domenica 2 pomeriggio. Di seguito il dettaglio di tutte le sfide.

SABATO 1 OTTOBRE

PRIMAVERA

PIACENZA – SUDTIROL, ore 15:00

Campo “G. Siboni” – Campo A, Via De Longe 1/B – Piacenza

UNDER 13

RIMINI – PIACENZA, ore 15:00

Stadio Romeo Neri (sintetico), Piazzale del Popolo – Rimini

UNDER 12

PIACENZA – SAN GIUSEPPE, ore 16:00

Campo Antistadio SAIB, Stadio Garilli, Via Egidio Gorra 25 (ingresso pubblico da via Vaciago)

UNDER 11

PIACENZA – SAN GIUSEPPE, ore 14:30

Campo Antistadio SAIB, Stadio Garilli, Via Egidio Gorra 25 (ingresso pubblico da via Vaciago)

UNDER 10

TORNEO YOUTH CUP a partire dalle ore 9:25

Via Carducci 10, Peschiera Borromeo

UNDER 9

SAN LAZZARO – PIACENZA, ore 16:00

Campo “G. Siboni”, Via De Longe 1/B – Piacenza

UNDER 8

FARINI BETTOLA – PIACENZA, ore 16:00

Via Martiri della Resistenza, Bettola

DOMENICA 2 OTTOBRE

UNDER 17

SAN MARINO – PIACENZA, ore 15.00

Campo Dogana “E. Conti”, strada Caiese, Repubblica di San Marino.

UNDER 15

SAN MARINO – PIACENZA, ore 11.30

Campo Dogana “E. Conti”, strada Caiese, Repubblica di San Marino.

UNDER 14

SAN MARINO – PIACENZA, ore 11.00

Campo “Montecchio”, strada Montecchio 17, Repubblica San Marino

UNDER 13

PIACENZA – REGGIANA, ore 11.00 – Amichevole

Campo Antistadio SAIB, Stadio Garilli, Via Egidio Gorra 25 (ingresso pubblico da via Vaciago)

UNDER 12

PIACENZA – REGGIANA, ore 16.30 – Amichevole

Campo Antistadio SAIB, Stadio Garilli, Via Egidio Gorra 25 (ingresso pubblico da via Vaciago)

UNDER 11

PIACENZA – REGGIANA, ore 14.30 – Amichevole

Campo Antistadio SAIB, Stadio Garilli, Via Egidio Gorra 25 (ingresso pubblico da via Vaciago)

UNDER 10

PIACENZA – REGGIANA, ore 09.30 – Amichevole

Campo Antistadio SAIB, Stadio Garilli, Via Egidio Gorra 25 (ingresso pubblico da via Vaciago)

UNDER 9

TORNEO CASORATE, a partire dalle ore 16.20

Via Magnaghi 40, Casorate Primo (PV)