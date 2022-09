Il Purgatorio di Dante: sabato reading teatrale con Mino Manni e Marta Rebecca

Sabato 17 settembre, alle ore 21.15, il Salone dei depositanti del PalabancaEventi di via Mazzini a Piacenza ospiterà il tradizionale reading teatrale organizzato dalla Banca di Piacenza in occasione del Convegno del Coordinamento legali della Confedilizia (giunto alla 32ͣ edizione). Tema centrale dello spettacolo “Il Purgatorio di Dante (Canti I, VI, XXVII, XXX, XXXIII)”. Voce principale, regia e adattamento Mino Manni; voce e canto Marta Rebecca; accompagnamento musicale di Silvia Mangiarotti al violino e Francesca Ruffilli al violoncello. L’iniziativa rientra nel programma di Celebrazioni per i 500 anni di Santa Maria di Campagna.

La partecipazione è libera con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).