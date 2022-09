Il ritorno dell’amore di Dante per Beatrice: successo per il Purgatorio recitato da Manni

Il ritorno dell’amore di Dante per Beatrice: successo al PalabancaEventi per il Purgatorio recitato da Manni

Emozione e delicate atmosfere all’evento di chiusura del Convegno Coordinamento legali Confedilizia

E’ stato il Purgatorio di Dante (dopo che lo scorso anno il tema dello spettacolo aveva riguardato il Paradiso) il protagonista del tradizionale reading teatrale organizzato al PalabancaEventi dalla Banca di Piacenza, in collaborazione con Confedilizia, in occasione del Convegno del Coordinamento legali della Confederazione italiana proprietà edilizia, giunto alla sua 32ͣ edizione.

«Nella Divina Commedia – ha spiegato Mino Manni, voce principale, regista e curatore dell’adattamento del reading – il secondo regno dell’Oltretomba è considerato una cantica di passaggio, ma io penso che non sia mai celebrato abbastanza: l’incontro del Sommo Poeta con Beatrice è uno dei momenti più alti della letteratura mondiale». E proprio il racconto di questo momento nel quale Dante scopre di amare ancora, a distanza di 10 anni, quella donna simbolo di purezza (Canto XXX), ha emozionato il pubblico presente nel Salone dei depositanti, creando delicate atmosfere. Beatrice rimprovera Dante di essere diventato un peccatore, esortandolo a compiere il percorso di avvicinamento al Paradiso chiedendo perdono per i peccati commessi.

L’adattamento teatrale dell’attore piacentino – affiancato da Marta Rebecca (voce e canto), Silvia Mangiarotti (violino) e Francesca Ruffilli (violoncello) – si è concentrato anche sui Canti I (Dante si purifica del viaggio all’Inferno attraverso una serie di riti e, guidato da Virgilio, invoca le Muse e in particolare Calliope affinché lo assista nella prosecuzione del viaggio), VI (dove si assiste all’abbraccio tra i poeti Sordello e Virgilio, che scatta quando scoprono di essere entrambi di Mantova; l’episodio scatena l’invettiva del Sommo Poeta contro l’Italia “non più signora delle province dell’Impero romano ma bordello”, dove i cittadini si fanno la guerra anche se abitano nello stesso comune), XXVII e XXXIII.

Calorosi, al termine, gli applausi indirizzati dal pubblico (tra i presenti, il presidente nazionale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, il presidente del Cda della Banca di Piacenza Giuseppe Nenna e il segretario generale di Confedilizia Alessandra Egidi) ai protagonisti.