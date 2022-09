Il saluto del generale di brigata Angrisani al comando dei carabinieri di Piacenza

Nel pomeriggio di ieri, 13 settembre 2022, il generale di brigata Davide Angrisani, in procinto di lasciare il proprio incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, è stato accompagnato dal Comandante Provinciale di Piacenza, Colonnello Pierantonio Breda, a salutare il Prefetto Daniela Lupo e il Procuratore della Repubblica Grazia Pradella. Insieme a loro ha tratto anche un bilancio dei proficui risultati di collaborazione raggiunti con l’Arma di Piacenza. Di seguito, è giunto presso la sede del Comando Provinciale per porgere il suo saluto di commiato ai militari presenti.

Il generale Angrisani, che a breve lascerà l’Emilia Romagna per assumere l’incarico di comandante del Comando Carabinieri “Banca d’Italia” a Roma, ha incontrato una rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio nella provincia, nonché i delegati della rappresentanza militare e dell’associazione nazionale carabinieri di Piacenza ed ringraziato i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento e quello dell’Istituzione tutta per il lavoro svolto, i risultati conseguiti e l’impegno profuso durante il suo mandato.

Nel corso del suo intervento, il generale ha ricordato di aver recentemente rafforzato il Comando Provinciale di Piacenza, assegnando più di 30 nuovi carabinieri appena usciti dai corsi di formazione. Il generale Angrisani ha consegnato alcuni riconoscimenti a militari, distintisi in particolari operazioni di servizio. A loro ha rivolto il suo personale plauso per l’impegno e la professionalità dimostrata.