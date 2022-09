Il secondo test della Canottieri Ongina termina in parità: 2-2 a Crema

Termina in parità la seconda uscita stagionale della Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che giovedì sera si è testata al PalaBertoni di Crema con i padroni di casa dell’Imecon, pari categoria militanti nel girone B. Quatto i set disputati nell’allenamento congiunto, terminato 2-2, con i gialloneri di Gabriele Bruni a segno nel primo e nel terzo set. Diverse le assenze nella metà campo monticellese, soprattutto al centro dove non hanno giocato Marcello Marcoionni e capitan Beppe De Biasi, oltre allo schiacciatore Samuel Frascio. A far coppia con Ousse nel cuore della rete ci ha pensato il giovane cubano Manuel Lasensation, aggregato al gruppo in questa fase di preparazione.

“Il giudizio su questo test – osserva coach Gabriele Bruni – è parziale, visto che ho dovuto tenere a riposo anche De BIasi per problemi fisici a un quadricipite. Nel complesso, siamo una squadra che deve trovare ancora un ritmo partita e determinati meccanismi, ma lo sapevamo; stiamo provando determinate cose e come sempre accade in questo periodo a volte riescono altre no. Per essere una linea di ricezione completamente nuova, siamo a buon punto, anche se abbiamo subito qualche ace di fronte a battitori molto aggressivi. Noi invece abbiamo sbagliato tanti servizi, ci abbiamo lavorato ancora poco e ci dedicheremo più tempo, visto che abbiamo un potenziale buono e completo. Per il resto, non mi aspettavo nulla di più di quanto fatto, considerando anche il momento della stagione; stiamo ancora caricando dal punto di vista fisico”. Giovedì prossimo terzo test a domicilio del Gabbiano Mantova.

IMECON CREMA-CANOTTIERI ONGINA 2-2

(22-25, 25-17, 19-25, 25-20)

IMECON CREMA: Cogliati 2, Imbesi 12, Marazzi 6, Casali 9, Bergoli 9, Bolla 9, Piazzi (L), Boiocchi 4, Carminati 4, Cucchi, Ferrari 2. All.: Invernici

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 18, Lasensation 7, Miranda 5, Miglietta 7, Ousse 5, Ramberti 3, Rosati (L), Boschi, Zorzella, Paratici 3, Sala (L). All.: Bruni