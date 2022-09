Il sindaco di Gazzola Maserati eletto nel Cda del Consorzio di Bonifica

Simone Maserati, Sindaco di Gazzola, nominato all’interno del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza. Si è svolta il 27 settembre l’assemblea per l’individuazione del rappresentante dei Comuni in sostituzione del Sindaco di Corte Brugnatella, la cui carica è cessata durante il periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione (mandato 2021-2026).

Legittimati alla partecipazione dell’assemblea alternativamente i Sindaci dei Comuni del comprensorio ovvero gli Assessori delegati in rappresentanza dei Comuni stessi. Il Consorzio provvede ora alla presa d’atto delle risultanze dell’assemblea e alla comunicazione alla Regione Emilia Romagna.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 23 componenti eletti dall’Assemblea dei consorziati e tre Sindaci o Assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio. Compongono gli organi del Consorzio: il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Amministrativo, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti. Per il mandato 2021-2026 fanno parte degli organi del Consorzio di Bonifica di Piacenza: Luigi Bisi (Presidente), Paolo Calandri (Vice Presidente) e Stefano Riva (Vice Presidente), Giovanni Ambroggi, Francesca Bertoli Merelli, Fabrizio Binelli, Paolo Calestani (Sindaco di Morfasso), Giuseppe Castelnuovo, Alessandro Chiesa (Sindaco di Ponte dell’Olio), Giacomo Delmolino, Roberto Ferrari, Piero Gandolfi, Filippo Gasparini (Comitato Amministrativo), Domenico Giafusti, Gabriele Girometta, Umberto Gorra, Simone Maserati (Sindaco di Gazzola), Mario Mistraletti, Paolo Passerini, Riccardo Piras, Andrea Pompini, Carlo Ponzini, Andrea Reggi, Giampiero Silva (Comitato Amministrativo), Attilio Sfolcini, Vittorio Silva. Formano il Collegio dei revisori: Alberto Squeri (Presidente), Marina Bottazzi e Andrea Zurla.