“Il sindaco di Piacenza e la giunta della Regione incontrino le forze di polizia”

“Invito il sindaco di Piacenza Tarasconi, per primo, oltre alla Giunta regionale, a incontrare le forze di Polizia di Piacenza: aggressioni, violenze, e ferimenti sono all’ordine del giorno. E il sindaco che fa? Il tour del bar all’insegna del caffè. No, è il momento che il sindaco faccia il proprio dovere e sia al fianco della Polizia Locale in questo difficile momento”.

Lo chiede il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri in una nota inviata in redazione. Da anni la Polizia Locale è sul podio (terzo posto) delle aggressioni con Polizia di Stato (primo posto) e Carabinieri (secondo posto).

Tagliaferri in un’interrogazione chiede alla Giunta regionale se non ritenga opportuno e urgente sanare la situazione sopra descritta e restituire fiducia agli appartenenti ai corpi di polizia locale procedendo in tempi brevi ad organizzare un incontro con i rappresentanti del sindacato di categoria, i Sindaci ed Enti locali, indispensabile per consentire che anche gli appartenenti alla polizia locale siano in grado di svolgere appieno i propri delicati compiti, a difesa della legalità e dello Stato, contro tutti coloro che tentano di colpirli e di intimidirli.

“Occorre permettere – scrive – a tutte le Forze di Polizia dislocate sul territorio di lavorare in sinergia e quando possibile con servizi congiunti, avere in dotazione gli stessi strumenti di autotutela, la stessa formazione, le stesse armi (taser compreso). La tensione sociale che ora ha raggiunto livelli altissimi, unitamente alla delinquenza va arginata senza mettere a rischio l’integrità fisica degli agenti”.