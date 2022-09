Il sindaco Tarasconi incontra i cittadini, prossima tappa a Roncaglia

Sarà il Circolo Arci di Roncaglia, al civico 208 di strada Caorsana, a ospitare il prossimo appuntamento pubblico di Katia Tarasconi, sindaca di Piacenza, con i cittadini: non in orario mattutino, come avviene per l’ormai consueto caffè, bensì alle 18.15 di mercoledì 21 settembre. Dopo l’incontro di fine agosto a La Verza, farà quindi tappa in un’altra frazione – anche se nella fascia preserale – l’iniziativa di ascolto e confronto che, nelle scorse settimane, ha portato la sindaca raccogliere segnalazioni e proposte nei locali di diversi quartieri del territorio urbano. Sarà presente, nell’occasione, anche l’assessore alla Manutenzione Matteo Bongiorni.