Illustri studiosi europei a Piacenza per il convegno “La Cattedrale di Piacenza e la civiltà medievale”

Per il convegno internazionale di studi “La Cattedrale di Piacenza e la civiltà medievale”, che si terrà a Piacenza dal 20 al 24 settembre, il professor Arturo Carlo Quintavalle – storico e storico dell’arte di fama internazionale – ha radunato una quarantina di illustri studiosi europei, che interverranno in tre sedi: Seminario Vescovile, ex chiesa del Carmine e Palazzo Farnese. Nell’ambito degli eventi per il nono centenario della Cattedrale piacentina, gli studiosi si alterneranno in una serie di relazioni legate a Piacenza, alla Cattedrale e al suo territorio, di cui alcune di più ampio respiro finalizzate a mostrare la dimensione europea della nostra Cattedrale.

Sarà un convegno di enorme portata, il più grande mai tenuto a Piacenza. Verranno esposti i risultati di lunghi anni di studi e ricerche, che hanno portato a clamorose scoperte.

L’iniziativa di studi è promossa dalla diocesi, dal Ministero della cultura, dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Piacenza, dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e dalla Camera di Commercio.

Modalità d’iscrizione:

Per la partecipazione è prevista una quota di iscrizione: 20 € per la singola giornata | 50 € per 5 giornate.

Nella quota sono inclusi i caffè. Non sono inclusi pranzo e cene Per iscriversi seguire le istruzioni sulla pagina: www.cattedralepiacenza.it/convegno

Info: ufficiobeniculturali@curia.pc.it | tel. 0523.308329

IL PROGRAMMA (scarica pdf)