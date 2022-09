“Violenza e maltrattamenti, reati in aumento. E crescono i ricatti sessuali online”

Aumentano sul territorio i reati che rientrano nell’ambito del “codice rosso”, quali maltrattamenti in famiglia e violenze di genere, oltre alle cosiddette “estorsioni sessuali” soprattutto perpetrate per mezzo della rete. E’ quanto rilevato dal Procuratore della Repubblica di Piacenza nel corso dell’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Daniela Lupo.

Un incontro nel quale sono state approfondite le tematiche connesse ai più recenti episodi di cronaca accaduti nel capoluogo: a tal proposito – viene fatto sapere – è stata disposta una “ulteriore intensificazione dei servizi interforze sotto il coordinamento del Questore, con apposite ordinanze di servizio, soprattutto nelle aree di Piacenza che si confermano essere le più sensibili (Stazione ferroviaria e adiacenze, Farnesiana, Facsal-Cheope), con periodiche verifiche dei risultati nelle prossime sedute del Comitato”. Al riguardo, il Questore ha riferito di un ulteriore arresto per spaccio di sostanze stupefacenti operato nella zona del Cheope.

Il neo Comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Pierantonio Breda – al quale è stato rivolto un caloroso saluto di benvenuto insieme all’augurio di proficuo lavoro – ha assicurato, anche grazie alle recenti assegnazioni, la “massima attenzione nel controllo del territorio sia nel capoluogo che nella provincia”; analoga assicurazione è stata data dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza per le attività istituzionali e di supporto. Il Prefetto ha sottolineato “l’importanza di un’azione unitaria e collaborativa delle Istituzioni, in primo luogo Istruzione ed Enti Locali, e dei soggetti sociali e civici, per la maggior diffusione e maturazione di comportamenti socialmente corretti e solidali”.