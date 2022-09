In Cattolica l’incontro “Nazioni, religioni e Chiese nel conflitto russo-ucraino”

Il 16 settembre alle ore 16, nell’aula tau dell’Università Cattolica di Piacenza, si rifletterà sull’impatto del fattore religioso nel conflitto che è scoppiato in Europa. Anche nel contesto russo i rapporti tra istituzioni civili e religiose e il ruolo dell’ortodossia cristiana rappresentano chiavi di lettura storica, giuridica e politica della guerra ora in atto contro l’Ucraina, che ha un’importante matrice religiosa. Basti pensare alle conseguenze che il conflitto sta provocando non solo all’interno del mondo delle Chiese cristiane ortodosse, ma anche sulle comunità religiose di minoranza presenti in Russia e sulla difficile e delicata posizione della Santa Sede nella promozione di percorsi di avvicinamento e di pace tra le parti del conflitto.

Per approfondire questi temi, il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza organizza venerdì 16 settembre alle 16 (Aula Tau) un seminario dal titolo “Nazioni, religioni e Chiese nel conflitto russo-ucraino”. Coordinato dal professor Antonio G. Chizzoniti, l’evento prevede i seguenti interventi:

“L’abominio della desolazione”: conflitti di civiltà e guerra-rivoluzione

Dino RINOLDI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Libertà religiosa e Chiese nella Russia post-sovietica

Anna GIANFREDA, Università Cattolica del Sacro Cuore

La questione ortodossa: dalla sinfonia alla contrapposizione

Gianfranco MACRÌ, Università degli studi di Salerno

L’attività diplomatica della Santa Sede nel conflitto tra Russia e Ucraina

Andrea GAGLIARDUCCI, ACI Stampa

Libertà religiosa e cristiani in Ucraina: una testimonianza

Oles HORODETSKYY, Associazione Cristiana Ucraini in Italia

Le Chiese e l’Unione Europea: un contributo per la pace

Mons. Gianni AMBROSIO, Vescovo emerito Diocesi Piacenza-Bobbio

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del sito olir.it

Per info: prof.ssa Anna Gianfreda, email: anna.gianfreda@unicatt.it