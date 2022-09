È scattato l’allarme alle 16 e 30 per un incendio sviluppatosi nel portico di una abitazione a Gropprarello. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda e in supporto, con un’autobotte, i colleghi dal Comando Provinciale di Piacenza. Dopo oltre due ore di lavoro la situazione è completamente sotto controllo; ancora da accertare le cause del rogo che ha interessato del materiale agricolo, accatastato sotto un portico adiacente ad una abitazione. Un’auto, a poca distanza dalle fiamme, è stata salvata solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

