In Santa Maria di Campagna la presentazione de il Buso di Ermanno Mariani

Nuova copertina per “Il Buso” di Ermanno Mariani, realizzata da Giovanni Freghieri. Oggi, giovedì 15 alle 18 in Santa Maria di Campagna, nuova presentazione del libro pubblicato da Officine Gutenberg.

Il libro

Pier Maria Scotti, conte di Vigoleno e di Carpaneto, detto il Buso per la sua velocità nell’infilzar di spada chi gli sbarrava il passo, visse a Piacenza nei primi anni del Cinquecento. Scomunicato e messo al bando dalla città per le sue malefatte, così lo descrisse un cronista suo contemporaneo: “homo in far male molto accorto…”.

In questo volume l’autore, seguendo le tracce lasciateci dalle cronache dell’epoca che introducono ogni capitolo del libro, ripercorre la storia autentica del feroce e ambizioso conte di Vigoleno. Di ritorno dalle Americhe il Buso si circonda di masnadieri, falsari, malfattori, capitani di ventura, spie, femmine di pochi scrupoli, e personaggi della peggior risma: con loro mette a ferro e fuoco l’intera provincia e in combutta con il principe Romano Prospero Colonna, trama per impadronirsi di Piacenza.

Sullo sfondo delle imprese del conte di Vigoleno, la tragedia delle Guerre d’Italia, del XVI secolo e le contese fra guelfi, ghibellini, francesi, spagnoli, e pontifici. Tutti impegnati in una lotta spietata mentre l’Italia sprofonda sotto il dominio delle potenze straniere, un dominio che avrebbe ridotto la nostra sfortunata penisola schiava per oltre tre secoli.

L’autore

Ermanno Mariani insegnante precario di letteratura italiana presso scuole superiori ha poi finito per fare il cronista di nera.

Ha lavorato per molti giornali, fra cui il Giorno e la Provincia di Cremona, l’Unità, l’agenzia Ansa, per emittenti tv, e radiofoniche, e siti d’informazione online, oggi ancora scrive di cronaca nera e giudiziaria per il quotidiano di Piacenza Libertà.

Ha pubblicato vari libri fra cui: il Ballonaio, il Grande rastrellamento, L’ombra del ras, Prigionieri senza nome, Senza colpo ferire, La banda del sordo, Stuka su piazza Cavalli, Rapina al furgone blindato, Piacenza Liberata, Cronisti di Provincia, Lungo la via Emilia, Oscuri delitti, L’eccidio di Strà.

Diversi suoi racconti sono stati tradotti in inglese e spagnolo.