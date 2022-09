Violento scontro tra una Volkswagen Golf e un’Audi Q3 nella serata del primo settembre. L’incidente è avvenuto nei pressi della Cascina di Bosco Gerolo, lungo la provinciale che porta a Rivergaro. Nell’urto, la Volkswagen Golf è finita con la parte posteriore fuori dalla carreggiata. I conducenti dei due mezzi sono stati trasportati in ospedale, le loro condizioni non sono gravi. A prestare i primi soccorsi i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di Podenzano, l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Nure in postazione a Rivergaro e l’auto infermieristica del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco di Piacenza. I rilievi sono stati effettuati dalla stazione dei carabinieri di Rivergaro. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza & Ambiente.

