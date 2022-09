Iniziative culturali per la terza età, successo per la camminata Liberty a Piacenza

Grande successo, nei giorni scorsi, per la camminata alla scoperta dello stile Liberty a Piacenza, promossa dall’Ufficio attività socio-ricreative per la terza età e curata dall’associazione Arti e Pensieri, la cui guida Sara Gardella ha accompagnato un folto gruppo di partecipanti in una sorta di caccia al tesoro nel cuore del centro storico, in un racconto coinvolgente che ha permesso di immaginare – e ritrovare nelle testimonianze architettoniche dell’itinerario – la città di inizio ‘900. Tante le tappe lungo il tragitto urbano: Palazzo Metti, Casa Milza, l’ex Albergo San Marco, i palazzi affacciati su via Cavour e il Teatro dei Filodrammatici.

Realizzata in co-progettazione con Csv Emilia, l’iniziativa comunale rientrava nel ciclo di visite e proposte culturali destinate alla fascia di cittadini della terza età residenti a Piacenza. Già quasi esauriti, nella prima mattina di apertura delle prenotazioni, i posti disponibili per la prossima gita, alla reggia di Colorno, a conferma dell’entusiasmo e della costante adesione con cui vengono accolti gli appuntamenti in calendario.