Inizio di settimana all’insegna del bel tempo in Emilia Romagna e nel piacentino. lunedì 12 e martedì 13 settembre nella nostra provincia il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. In pianura le temperature massime si attesteranno intorno ai 30 gradi.

Un peggioramento è però atteso nella seconda metà della settimana: “Dalla giornata di giovedì – le previsioni regionali di Arpae – flussi sud-occidentali instabili apporteranno un aumento della nuvolosità con piogge, che dai rilievi tenderanno ad estendersi alla pianura sino a termine periodo. Le temperature sono previste in graduale rialzo fino a giovedì, per poi portarsi in diminuzione”.