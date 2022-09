Inizio di settimana con tempo tendenzialmente stabile nel piacentino, ma con temperature in calo. Lunedì 19 e martedì 20 settembre il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso; qualche nube in più nella giornata di mercoledì, ma non sono attese precipitazioni. In pianura le temperature massime non supereranno i 22-23 gradi, minime attorno ai 12-13 gradi.

Il tempo – indicano le previsioni di Arpae – resterà stabile ed in prevalenza soleggiato fino alla giornata di venerdì per l’aumento del campo di alta pressione. L’avvicinamento di una depressione dal settore iberico porterà maggiore nuvolosità nel fine settimana, con possibilità di precipitazioni sui settori più occidentali della regione. Temperature stazionarie o in lieve flessione fino a venerdì, successivamente in ripresa.