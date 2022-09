“Interpretiamo il futuro partendo dalla nostra storia. Nuove tecnologie e attrattività per i giovani sono le sfide”

“Per saper interpretare il futuro bisogna partire dalla nostra storia. Per questo abbiamo scelto l’ex consorzio agrario come sede dell’assemblea di Confindustria”. Non a caso il tema scelto dall’associazione presieduta da Francesco Rolleri, è proprio ‘Orientarsi nel futuro’, una suggestione offerta non solo agli associati ma al territorio tutto, chiamato al confronto nel pomeriggio di domani 26 settembre. Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo Economico Regione Emilio Romagna e Alec Ross – Esperto di politiche tecnologiche, imprenditore e Distinguished Adjunct Professor – BBS Bologna Business School, saranno gli ospiti dell’incontro moderato da Andrea Cabrini – Managing Editor at ClassCnbc. Proprio Ross, già Senior Advisor for Innovation per Hillary Clinton durante il suo mandato di Segretario di Stato e quello di Coordinatore per il comitato Technology & Media Policy durante la campagna presidenziale di Barack Obama nel 2008, parlerà di innovazione e nuove tecnologie e, necessariamente, di nuovi imprenditori.

“La digitalizzazione delle imprese è diventata ormai la condizione attraverso la quale le aziende devono passare – dice Rolleri -, perché fa la differenza tra l’essere dentro e fuori il mercato”. Collegato a questo tema c’è anche quello dell’attrattività del mondo delle imprese nei confronti delle nuove generazioni. “Non possiamo più pensare che i ventenni di oggi affrontino la vita come abbiamo fatto noi alla loro età” afferma il presidente. Ma non c’è futuro senza passato, e l’area – in divenire – dell’ex consorzio agrario interpreta perfettamente questo tema. “Attraverso il nostro portale Invest in Piacenza andiamo ad individuare sul territorio aree dismesse che possono essere riconvertite con diverse finalità, produttive ma anche culturali. L’ex consorzio agrario ne è un esempio, e vede tra l’altro al suo degli edifici molto belli: sicuramente chiederemo al nostro ospite Alec Ross quale consiglio sul loro riutilizzo”.

Venendo invece al futuro più prossimo, le imprese piacentine si preparano a fronteggiare un autunno all’insegna di criticità già note. “Partiamo dal grave problema del costo dell’energia, gas e elettricità, che sta mettendo in difficoltà le aziende energivore. E qui stiamo guà assistendo – commenta Rolleri – al ricorso alla cassaintegrazione per ottimizzare la produzione. Altro problema riguarda la difficoltà nel reperire materiali elettronici, soprattutto nel settore delle macchine utensili. A Piacenza siamo ancora in una fase in cui gli ordini ci sono, e affronteremo la situazione con la capacità di adattamento e la volontà di lavorare che non fanno difetto al tessuto imprenditoriale italiano”.