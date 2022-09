Investita sulle strisce in viale Dante, 48enne in ospedale

Donna investita da una Mini One in prossimità delle strisce pedonali in viale Dante Alighieri a Piacenza, tra via Campi e via Valla. E’ avvenuto nel tardo pomeriggio del primo settembre. La donna, una 48enne, è stata soccorsa dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Bianca e l’auto infermieristica del 118; dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso cittadino. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale dal vicino Comando di via Rogerio.