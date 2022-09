Invito a Palazzo, visite guidate in Fondazione sabato 1° ottobre

Sabato 1° ottobre parte la XXI edizione di Invito a Palazzo, la manifestazione promossa dall’Associazione bancaria italiana – in collaborazione con l’Associazione di fondazioni e casse di risparmio – che ogni anno, per un’intera giornata, sostiene la cultura e le sedi storiche e moderne delle Banche e delle Fondazioni di origine bancaria. Replicando l’esperienza degli anni passati, la Fondazione di Piacenza e Vigevano aderisce nella giornata di sabato 1° ottobre con una serie di visite guidate. I partecipanti potranno visitare le sale di Palazzo Rota Pisaroni, sede dell’ente in via Sant’Eufemia 13, e l’Antiquarium del prospiciente complesso di Santa Margherita, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. Al termine delle visite guidate, alle 17, si terrà un concerto di The Brilliant Saxophone Quartet, ensemble di musicisti del Conservatorio Nicolini di Piacenza. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Fino a domenica 9 ottobre l’esperienza continuerà in forma digitale con video, visite virtuali, eventi live streaming e podcast sui portali delle banche e delle fondazioni. Tutti i contributi digitali saranno presenti sul sito della manifestazione palazzi.abi.it e su muvir.eu, il museo digitale delle banche in Italia.

