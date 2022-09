La carica dei candidati nei collegi uninominali: a Piacenza 11 alla Camera e 12 al Senato

Elezioni politiche del 25 settembre, finalmente si conoscono tutti i nomi degli aspiranti a un seggio in Parlamento nei collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato di Piacenza e provincia. Una carica di 23 candidati solo nella parte uninominale (11 alla Camera e 12 al Senato) che compone il disegno complessivo e variegato delle liste in corsa che hanno depositato le firme necessarie alla Corte d’Appello di Bologna.

Non solo, dunque, i quattro poli principali – centrodestra, centrosinistra, terzo polo Caldenda e Movimento 5 Stelle, ma anche una miriade di sigle minori che saranno impresse sulle schede di Camera e Senato coi nomi dei candidati. Ci sono sigle e partiti in parte inediti come quello di Mastella, “Sud chiama Nord”, e anche quello animalista. Per il quadro complessivo è possibile consultare il sito del Ministero dell’Interno, qui sotto l’elenco dei nomi dei collegi uninominali:

COLLEGIO CAMERA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – U01

ITALIA SOVRANA E POPOLARE ZERBINI ELISA

VITA SCOTTI ENRICO

SUD CHIAMA NORD APONTUAH TRACY KONADU

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI CALESTANI ROBERTO

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA DE CANIO SABRINA

ITALEXIT PER L’ITALIA CICOGNINI CINZIA

FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI, NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC, LEGA PER SALVINI PREMIER FOTI TOMMASO

ALLEANZA VERDI E SINISTRA, +EUROPA, IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO, PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA GHETTI BEATRICE

MOVIMENTO 5 STELLE DE FALCO CARMINE

PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO BRANCATI ROSARIO

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS ANELLI ELENA MARIA

COLLEGIO SENATO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – U01

ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS PAPI ENRICO

PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO PROIETTI ALBA

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA, +EUROPA, ALLEANZA VERDI E SINISTRA, IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO NEGRI GIUSEPPE DETTO BEPPE

DESTRE UNITE SANZANI ROMINA

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI, LEGA PER SALVINI PREMIER, NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC, FORZA ITALIA MURELLI ELENA

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS ALLAWI HAITHAM

ITALIA SOVRANA E POPOLARE DI CATALDO SILVIA

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA SBALBI ALESSANDRO

MOVIMENTO 5 STELLE BLANCATO GABRIELLA ANNA MARIA

VITA SASSI MARIANGELA

ITALEXIT PER L’ITALIA ROMANI ERICA

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI BUSSOLATI GABRIELLA