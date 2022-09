“La consapevolezza delle donne” Un corso di formazione all’autodifesa alla palestra Lomazzo

Formazione all’autodifesa. È un appuntamento fisso quello che da ormai quindici anni l’Asd Idraghi organizza per la prevenzione alla violenza. Le tre lezioni si svolgeranno sabato 17, sabato 24 settembre e sabato 1° ottobre dalle 14 alle 16 presso la palestra Lomazzo di via Pietro Giordani a Piacenza. Alla presentazione dell’iniziativa hanno preso parte gli assessori comunali Mario Dadati, Serena Groppelli e Nicoletta Corvi, oltre al Telefono Rosa e al maestro Stefano Draghi.

“L’obiettivo – afferma l’assessore Dadati – è svolgere attività insieme alle donne per le donne, creando una rete intorno alla figura femminile. Non dobbiamo mai abbassare la guardia di fronte a un problema sempre più pressante e attuale. L’iniziativa è importante anche per il ruolo aggregativo dell’attività fisica: le relazioni possono aiutare a trovare soluzioni condivise e collettive. L’azione dei cittadini è lodevole, tuttavia ricordiamo che non possiamo sostituirci alle forze dell’ordine. Ognuno rispetti il proprio ruolo”. “La parola chiave è ‘consapevolezza’ – sottolinea l’assessora Groppelli -. È senza dubbio un corso di formazione all’autodifesa, ma serve anche come a rafforzare la consapevolezza femminile e a stare insieme. Ciascuno di noi può essere vittima di violenza”.

“Il corso – spiega Valentina di Telefono Rosa – punta a dare l’idea di una consapevolezza personale rispetto a quanto può accadere. Non serve diventare ‘cintura nera’, bensì comprendere lo spazio che ci circonda e rafforzare l’attenzione. Non dobbiamo più trovarci nella situazione di avere paura, di andare in giro guardandoci le spalle. Invito tutte a provare: non è una cosa così complessa come si può pensare”. “Le donne non apprendono solo tecniche per potersi difendere – aggiunge il maestro Stefano Draghi -. È un corso formativo che mira alla conoscenza e all’informazione. Non sempre le persone hanno conoscenza di quello che può succedere al di fuori, di come poter reagire. La consapevolezza serve da supporto dalle forze dell’ordine, che sono preposte alla nostra sicurezza e non bisogna vergognarsi a chiamarle. Il corso è a 360°, dalla prevenzione fino all’estremo atto di doversi difendere in una situazione particolare. A volte bastano piccoli gesti, piccole attenzioni. La violenza non si verifica solo in strada ma anche in ufficio o fra le mura domestiche. Insegniamo a saper reagire per stare più tranquille”. Sulla partecipazione al corso, Draghi dice che il trend, in questi quindici anni, è sempre cresciuto, eccetto durante la crisi Covid. “Abbiamo sempre avuto 20/30 persone, con picchi di 50. Bisogna sfatare il mito delle arti marziali. La prima cosa da fare – rimarca Draghi – è sempre liberarsi e scappare. La colluttazione è sempre una soluzione di emergenza a cui è meglio non arrivare”.

“Questa iniziativa – dichiara l’assessora Corvi – è un esempio virtuoso di collaborazione fra amministrazione e associazioni finalizzata alla tutela, al lavoro sulla prevenzione e sulla promozione del benessere dei cittadini e delle cittadine. Insieme è possibile raggiungere risultati positivi. Ciascuno di noi, grazie a questo corso, può essere educato a saper intercettare segnali e chiedere aiuto. Come città dobbiamo crescere, non da soli ma insieme a tutti gli attori, prenderci carico della possibilità che a Piacenza si possa migliorare nella consapevolezza e nelle attività. Come giunta promuoviamo azioni e progetti concreti per la sicurezza personale e collettiva”.