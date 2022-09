La Cooperativa Lupi riapre i battenti: nuova gestione e locali rinnovati

La Cooperativa Lupi torna ad essere luogo di aggregazione e di incontro per il quartiere di via Taverna e l’intera città di Piacenza: riapre i battenti infatti l’11 ottobre prossimo con la nuova gestione del ristorante e il rinnovo degli spazi. Nell’anno del centenario della morte di Gaetano Lupi, il giovane socialista ucciso durante lo scontro con un gruppo di fascisti, si rilancia l’attività della storica sede della cooperativa che onora la sua memoria.

Il presidente Luca Esposito spiega che le settimane estive di chiusura sono state necessarie per individuare il nuovo gestore: “Dopo la conduzione dei fratelli Leoni, che ci ha accompagnato per più di un decennio, abbiamo lavorato per affidare la trattoria a ristoratori con un’esperienza consolidata, che avesse a cuore la tradizione del locale e la sua storia. Il nostro obiettivo è di interpretare in chiave moderna il ruolo storico e sociale della cooperativa”. “Abbiamo così individuato un nuovo operatore, Enrico Sbordi – aggiunge – con già diverse esperienze nell’ambito della ristorazione nella provincia di Piacenza. E’ originario di via Taverna e ci ha convinto fin da subito col suo progetto, dimostrando affetto per il quartiere e una sensibilità in sintonia coi nostri principi fondativi”.

“Ci scusiamo coi clienti – afferma Esposito – che nel mese di settembre hanno dovuto rinunciare alla cooperativa: il cambio di gestione ci ha impegnato molto. In occasione della riapertura del prossimo 11 di ottobre, troveranno anche una rimodulazione degli spazi, e del giardino estivo, più funzionale. All’evento inaugurale presenteremo ufficialmente il nuovo personale e inviteremo anche i fratelli Leoni che dobbiamo ringraziare per la professionalità con cui hanno gestito la nostra trattoria”. “Accanto al ristorante rinnovato – conclude Esposito – la cooperativa tornerà a rappresentare un punto di riferimento del quartiere attraverso una serie di appuntamenti di carattere aggregativo e culturale che renderemo noti dopo la riapertura”.