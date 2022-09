La fisica spiegata dagli studenti: mostra a Palazzo Gotico

Un viaggio nella storia della fisica presentato dagli studenti piacentini. Si intitola”Fisica al Gotico” la mostra in programma a a Palazzo Gotico a Piacenza dal 26 Settembre al 1 Ottobre. In questa mostra, organizzata dalla sezione piacentina dell’AIF (Associazione per l’insegnamento della FIsica), i 5 licei scientifici della Provincia (“Respighi”, “Colombini”, “Gioia”, “Mattei” di Fiorenzuola e “Volta” di Castelsangiovanni) per la prima volta lavorano insieme presentando una serie di esperimenti rivolti a tutti gli ordini di scuola che potranno prenotare la visita all’indirizzo web indicato sul volantino.

I ragazzi faranno da guide agli spettatori della mostra, mentre i docenti saranno i tutor e supervisioneranno lo svolgimento delle prove. Sabato 1 ottobre la mostra sarà ad accesso libero e rivolta a tutta la cittadinanza.