“La flat tax aumenterà i consumi e aiuterà a combattere la cultura del non lavoro”

“Con la flat tax resteranno più soldi nelle tasche dei cittadini, aumenteranno i consumi e l’occupazione. In questo modo si combatterà la cultura del non lavoro. E con la cultura del non lavoro l’Italia non ha futuro”. Lo ha ribadito il senatore della Lega Armando Siri, candidato capolista alla Camera per la Lega nella lista proporzionale dell’Emilia Ovest, durante il convegno che si è tenuto in Sant’Ilario a Piacenza, insieme a Vittorio Sgarbi, candidato del centrodestra al Senato nel collegio uninominale di Bologna, Luca Baravalle, imprenditore e presidente dell’omonima fondazione.

“Il lavoro cresce se le tasse si abbassano” ha detto Siri durante il convegno, moderato dal giornalista Beppe Ghisolfi. “L’idea di flat tax è quella di estendere un provvedimento che oggi è già in vigore per due milioni di partite Iva grazie alla Lega, fissando un’aliquota unica del 15% per tutti”. L’obiettivo è di estenderla fino a 100mila euro per le partite Iva e adottarla anche “a beneficio delle famiglie con particolare attenzione ai carichi familiari. Si tratta di un sistema che introduce il quoziente familiare: fissando l’aliquota del 15% per le famiglie fino a 70mila euro se ci troviamo di fronte a due redditi. Noi vogliamo, abbassando le imposte, cercare di dare più possibilità alle famiglie di consumare, di rispondere ai propri bisogni, incentivare la produzione e quindi il lavoro e l’occupazione, perché si sta diffondendo la cultura del non lavoro. E con la cultura del non lavoro l’Italia non ha futuro”.

“Bisogna invertire la tendenza – aggiunge l’imprenditore Baravalle – che vede i Governi tentare di risolvere le situazioni di crisi con l’aumento della pressione fiscale. Dobbiamo lavorare per ridurre le imposte, le tasse dirette e indirette. L’azione da mettere in pratica immediatamente è ridurre il cuneo fiscale, perché darebbe subito respiro e permetterebbe ripartenza dei consumi. In questo modo si aumenterebbe il gettito fiscale, l’alternativa è il collasso”. “Sostegno Siri perché è un uomo coraggioso e libero – interviene Sgarbi -. La flat tax consente di combattere l’evasione fiscale e garantisce, se la pagano tutti, un gettito molto più alto. Sul fronte del risparmio energetico, rinnovo la mia proposta di posticipare alle 10 l’inizio delle lezioni. Questo provvedimento consentirebbe di risparmiare sul riscaldamento a scuola. Penso poi che vadano tolte quelle tasse indirette, come autovelox e patente a punti, utili solo a far guadagnare soldi ai Comuni. Impongono sanzioni, che possono essere anche essere pesanti per chi non ha un reddito alto, a fronte di infrazioni inesistenti, ad esempio per chi supera di poco il limite di velocità”.