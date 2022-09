“La forma alfabetica medievale, metamorfosi e sviluppo”, conferenza on line il 14 settembre

Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti con le conferenze on-line del mercoledì. Il 14 settembre, al consueto orario pomeridiano delle ore 18, sarà ospite Giovanni de Faccio, docente, calligrafo professionista da 27 anni e nel 1991 tra i fondatori dell’Associazione Calligrafica Italiana. Il titolo dell’appuntamento sarà La forma alfabetica medievale, metamorfosi e sviluppo. Un viaggio che parte dalle immagini storiche commentate nei dettagli per arrivare a quelle accompagnate dalla viva mano che – mentre viene filmata – mostra in diretta la creazione delle lettere più caratteristiche del tempo. Ductus, proporzione e ritmo: questi alcuni ingredienti della «ricetta scrittura».

Giovanni de Faccio è conosciuto sia per la sua attività didattica che per l’impegno che dedica alle discipline quali la «via della scrittura a mano» e la tipografia. Disegna caratteri digitali, il più noto dei quali è il Rialto.df. Incide lettere su pietra ed è docente per le materie calligrafia e type-design presso La New Design University a St. Pölten in Austria. L’appuntamento si svolgerà online su piattaforma Zoom alle ore 18.00. Per partecipare, con la possibilità di interagire tramite eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form contenuto nella seguente pagina web: https://cattedralepiacenza.it/event/conferenza-de-faccio/. Il giorno dell’evento sarà inviato il link di Zoom ai soli scritti. Senza la possibilità di interazione con il relatore l’incontro sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook: Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza

Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com