La giunta “Il clima in città è cambiato, dialogo coi cittadini fondamentale”

Primo appuntamento politico alla festa dei Democratici e Progressisti alla Cooperativa di S. Antonio a Piacenza. La serata di venerdì è stata dedicata alla giunta comunale guidata dal sindaco Katia Tarasconi: tutti rientrati da pochi giorni dal ritiro al Lago Nero, l’occasione per rinsaldare i rapporti di una squadra nuova. Moderatore il giornalista Andrea Pasquali, che ha passato la parola a tutti gli esponenti dell’esecutivo comunale insediatosi da poco meno di due mesi, assenti solo il vicensindaco Marco Perini e l’assessore Francesco Brianzi.

Katia Tarasconi ha rievocato lo spirito che ha portato alla vittoria: “E’ stata campagna elettorale caratterizzata da un “noi” reale. Non facciamoci demoralizzare dai sondaggi di oggi, a Piacenza siamo partiti da 22 punti di scarto, sembrava impossibile vincere ma ce l’abbiamo fatta. Serve un’altra magia il 25 settembre. Stiamo lavorando insieme, in modo fiduciario e collettivo. Nessuno è più importante di un altro. I giornalisti vogliono titoli, ma noi stiamo arando il campo. Non puoi pensare di arrivare e dopo un mese e mezzo raccogliere i frutti, stiamo preparando il terreno prendendoci il tempo necessario per mettere in fila ciò che in questi cinque anni non ha funzionato. Noi vediamo tutti i problemi, ma non possiamo pensare di risolvere anni di cose fatte diversamente in due mesi. Vogliamo tornare qui e dirvi che le cose che abbiamo detto le abbiamo fatte, ma per farlo dobbiamo mettere insieme mattone dopo mattone. Solo se ognuno fa il suo pezzettino riusciamo a fare la differenza. Il Comune deve fare la sua parte, Iren la sua, e anche il cittadino deve fare la sua parte. Alcune cose bisogna dire che non si possono fare, fa parte dell’amministrare. Meglio dire di no che non rispondere. Aiutateci a lasciare fra cinque anni una città migliore per le future generazioni”.

Per Simone Fornasari, titolare del commercio “I primi due mesi si riassumono in due concetti: squadra e lavoro. Ci mettiamo il 300% perché crediamo in un progetto di squadra. Andiamo nella stessa direzione, solo insieme possiamo costruire le politiche del futuro. Il ritiro di giunta mi ha reso orgoglioso di una maggioranza unita. Abbiamo messo insieme le associazioni di categoria del commercio (non è semplice). Solo insieme e solo insieme al vostro aiuto e alla cooperazione possiamo fare qualcosa di bello”.

Matteo Bongiorni, assessore ai lavori pubblici responsabile del tema del decoro urbano ritenuto molto importante, ha detto: “Ho trovato una città vitale, sono stato un po’ costretto ad adeguarmi al tipo di campagna condotta dal sindaco, di fronte alla gente, siamo usciti dal palazzo, con gli incontri come ‘I caffè con Katia’. Sto facendo tanti incontri con chi abita gli spazi della città per capire come vengono vissuti. E’ lo stesso approccio che abbiamo mantenuto in campagna elettorale: il dialogo è la prima cosa da fare, prima ancora del fare stesso. Avendo umiltà di dire “non lo so, mi informo, ti faccio sapere”. Non abbiamo fatto ancora nulla, ma già abbiamo fatto percepire un clima diverso. Clima, approccio, atteggiamento: è la prima porta con la quale possiamo rientrare in contatto con le persone. Tornare a essere “popolari” ristabilendo le priorità e una normalità”.

Serana Groppelli, titolare dell’ambiente ha sottolineato come “uno spirito di giunta informale, non vuol dire superficiale”. Costruiamo giorno per giorno un rapporto che permette confronto, di lavorare insieme. Per lavorare con questa intensità occorre anche il sorriso, altrimenti si arriva a fine giornata”. E sul tema pari opportunità: “Non possiamo permetterci di lasciar andare avanti chi crede che dare un diritto a qualcuno voglia dire toglierlo a chi lo ha”.

Foto 3 di 5









L’assessore allo sport Mario Dadati: “Lo sport ha valore molto potente per inclusione e integrazione, così verrà fatto. Per ogni euro investito in sport ce ne sono cinque risparmiati in spese sanitarie. Metteremo in primo piano chi vorrà collaborare con altri per offrire servizio migliore”. In tema di scuola ha ricordatro che “atterreranno” a Piacenza nuove strutture scolastiche tramite fondi europei, con la “possibilità di organizzare scuole in maniera diversa, collegare in modo verticale da asilo nido a scuole medie”. di noi. Ci sono competenze che si imparano solo facendo cose stimolanti insieme per essere pronti alle sfide che ci attendono”.

L’assessore alla cultura Christian Fiazza ha spiegato che “la percezione che abbiamo è che siamo chiamati a servire i cittadini e la città con orgoglio passione impegno. Sembra banale ma nella testa delle persone non lo è. Perché dicono “grazie assessore per…”, siamo qui apposta, è il nostro lavoro, l’ordinarietà. La consapevolezza che ho acquisito nel settore della cultura, turismo e marketing, è che non abbiamo nulla da invidiare alla nostra vicina Parma”.

L’assessore alla pianificazione urbanistica Adriana Fantini: “Nessuno dei nostri ambiti di competenza può risolversi senza collaborare con gli altri. Kennedy diceva non pensare a ciò che la società può fare per te ma a ciò che tu puoi fare per la società. Cerchiamo di fare il meglio limitatamente a ciò che possiamo fare. Abbiamo molti margini per migliorare. L’urbanistica si fa camminando, non con le cartine. Se vogliamo una società inclusiva dunque anche edilizia sarà inclusiva, se decidiamo di farci carico del problema ambientale allora anche gli edifici dovranno essere ecologici”.

La titolare del welfare e infanzia Nicoletta Corvi ha evidenziato: “C’è molto da fare. Stiamo cercando di arare il campo, come diceva Katia. Ci sono alcuni elementi fondamentali in cui credo moltissimo: il primo rigurda l’ascolto, la disponibilità, farsi vicino alle persone. Non è possibile non offrire risposte, i cerchi se si aprono si devono chiudere. Di fronte a complessità delle cose non c’è una soluzione prêt-à-porter, il dialogo può portare un pezzo di soluzione. E poi non si può vivere nella perenne emergenza. Bisogna rispondere alle cose urgenti ma anche pianificare il futuro. Non si può sempre mettere le pezze sui buchi, dopo un po’ bisogna cambiare i pantaloni”.

La festa dei Democratici e Progressisti prosegue sabato sera con ospite il presidente della Regione Stefano Bonaccini.