La giunta comunale in visita alla Imi Orton “Eccellenza globale, identità piacentina”

Visita all’azienda Imi Orton, leader internazionale nella produzione di valvole, per la Giunta comunale di Piacenza: “Abbiamo accolto con piacere l’invito rivolto all’Amministrazione – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – come occasione che ci ha permesso di toccare con mano un’eccellenza, di dimensione multinazionale, dell’industria piacentina, all’avanguardia non solo nel proprio comparto di riferimento e protagonista di un percorso di costante innovazione. Abbiamo avuto modo di confrontarci su temi di grande attualità, come le sfide poste dalla transizione energetica, ma a colpirci è stato, in generale, l’approccio flessibile e attento ai cambiamenti del panorama mondiale e alle mutate esigenze di mercato, cui l’azienda ha saputo rispondere con intraprendenza e un know-how di alta specializzazione, che ha portato meritati riconoscimenti”.

Ad accogliere sindaca e assessori, questa mattina, il managing director Francesco Bracchi, il marketing manager Fabrizio Delledonne e l’operations director Michele Sacchi. “Ci rende orgogliosi – rimarca Katia Tarasconi – che Imi Orton abbia mantenuto, nonostante la continua crescita sul mercato globale e le fusioni societarie, un fortissimo radicamento sul territorio e una marcata identità piacentina, non solo perché la sede produttiva, con una considerevole filiera locale di fornitori, è nella nostra città, ma anche per una incisiva e importante presenza nei quadri dirigenziali e nella gestione operativa”.