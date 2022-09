La “Navetta 75” di Absolute premiata ai World Yacht Trophies di Cannes

Grazie al successo di Navetta 75 ai World Yacht Trophies 2022 di Cannes, nella categoria “Best Interior Design”, Absolute si conferma leader nel settore degli yacht di lusso.

“La Navetta 75, nuova ammiraglia Absolute – spiega una nota dell’azienda che ha sede a Podenzano (Piacenza) -, sfoggia tutti i tratti distintivi dell’interior design del marchio, combinando stile, comfort e funzionalità in interni modulari: ad esempio, un pannello a specchio a scorrimento verticale consente di tenere cucina e sala da pranzo separate oppure di fonderle in un unico ambiente, in base alle esigenze. Altra peculiarità del design è il sistema di scale e passaggi che consente all’equipaggio di operare in totale discrezione, senza bisogno di accedere agli spazi riservati agli ospiti. Le scelte di Absolute per il design degli interni sono prese sempre in funzione del comfort, come per la cabina armatoriale a tutto baglio, collocata a prua per garantire privacy e tranquillità. In tutti gli ambienti, l’impareggiabile maestria artigianale di Absolute e l’uso dei materiali più pregiati – legno, pelle, cristallo, acciaio, marmo – danno vita ad interni che celebrano l’estro del design italiano”.

La Navetta 75 è stata presentata in anteprima mondiale al Salone di Cannes, tenutosi dal 6 all’11 settembre; per l’occasione, Absolute ha messo in mostra anche altri yacht delle gamme Fly (50, 56 e 62 Fly) e Navetta, dalla spaziosa 48 alla Navetta 68, nonché la 48 Coupé della sua terza gamma, per un totale di ben nove imbarcazioni in acqua. La seconda anteprima mondiale presentata da Absolute a Cannes è stata la 56 Fly che, come la Navetta 75, ha riscosso l’unanime consenso dei numerosi visitatori e giornalisti che hanno colto l’occasione di esaminare da vicino queste imbarcazioni prestigiose.

Durante la conferenza stampa del 7 settembre, Absolute ha sottolineato la propria crescita, continuata anche nel biennio pandemico 2020-2021, informando anche dell’autorizzazione ricevuta per l’ampliamento dello stabilimento di Podenzano, in provincia di Piacenza: un’ulteriore superficie coperta di 5.800 metri quadrati, destinata alle attrezzature necessarie allo sviluppo di nuovi modelli. La conferenza stampa ha fatto inoltre da cornice alla cerimonia di premiazione dei Top Dealers. Il premio Best New Entry è stato assegnato a Yachting Partners Malta, per l’entusiasmo, il coinvolgimento e l’efficacia immediatamente dimostrati da un nuovo concessionario Absolute in un difficile contesto di mercato. Ad Absolute Marine Ltd (Hong Kong) è andato il premio Best Brand Ambassador, come riconoscimento dell’eccellente presentazione dei prodotti Absolute a una clientela esigente e preparata. Infine, il premio Best Absolute Friend è stato dedicato alla memoria di Mario Cakar di Adriatic Wave (Croazia). Il prossimo appuntamento di Absolute sulla scena internazionale è al Salone Nautico di Genova, in programma fino al 27 settembre.