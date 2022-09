In una tiepida serata autunnale i pirati salperanno a Grazzano Visconti (Piacenza). Sabato 24 settembre la Cortevecchia si animerà con nobili inglesi, corsari e pirati in occasione della Notte di Aloisa. “La serata si aprirà con il sottofondo musicale dei Sirion Lear, a seguire i trampolieri del teatro del ramino e i giochi di equilibrismo della piratessa Jorik lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Non mancheranno i combattimenti tra pirati e soldati inglesi e le fiamme dei Foco Loco che scalderanno la serata con i loro giochi di fuoco – spiegano gli organizzatori -. Non solo spettacoli ma anche buon cibo; dalle ore 19 sarà attivo lo stand gastronomico della proloco con griglie accese, tanti piatti sfiziosi e fiumi di birra. Per sentirvi ancora più parte della ciurma è consigliato vestirsi a tema”.

