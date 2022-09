Il weekend comincerà sotto la pioggia. Secondo le previsioni di Arpae le precipitazioni interesseranno l’intera giornata di sabato 3 settembre, con fenomeni di carattere temporalesco sui rilievi. Tempo in miglioramento invece nella giornata di domenica, con nuvole che accompagneranno le ore del mattino e si diraderanno col giungere del primo pomeriggio in città, mentre resteranno sulle colline. La serata di domenica sarà serena su tutta la provincia.

LE TEMPERATURE – Nella giornata di sabato 3 settembre il maltempo farà abbassare di qualche punto le temperature. In pianura il termometro oscillerà fra i 19 e i 24 gradi, mentre in collina si registrerà una minima di 13 gradi e una massima di 18 gradi. Domenica 4 settembre massime in aumento, con 28° in città e in pianura e 23° sui colli piacentini. Le minime saranno rispettivamente di 19° e 14°.

GIORNI SUCCESSIVI – “Un temporaneo aumento del campo di pressione – fa sapere Arpae – favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato sino alla giornata di martedì 6 settembre. Da mercoledì flussi sud-occidentali instabili apporteranno precipitazioni a prevalente carattere di rovescio anche temporalesco sulla nostra regione”.