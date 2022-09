La segnalazione di un lettore: il selciato di Piazza Cavalli è sporco, situazione indegna

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore: il selciato di Piazza Cavalli appare sempre più sporco e annerito, situazione indegna per quello che dovrebbe essere il “salotto” di Piacenza, il biglietto da visita per piacentini, una delle mete preferite dai turisti. Che l’Amministrazione Comunale intervenga, anche viste e considerate le ultime dichiarazioni del primo cittadino in tema di “bello” e “abbellimento”.