La Terra è un dono per tutti. Cristiani, sikh e musulmani insieme il 1° ottobre

Sabato 1° ottobre è in programma a Piacenza un’iniziativa che coinvolge le comunità cristiane (cattolica, ortodossa ed evangelica), sikh ed islamiche del territorio. L’occasione è data dalla conclusione del Tempo del Creato, iniziato a settembre con la Giornata del Creato e dedicato alla “Terra, Casa comune“. Il “Tempo del Creato”, che termina ufficialmente il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, ha acceso i riflettori sui temi della Terra dono per tutti e della conversione ecologica, “una conversione – scrive in un suo messaggio papa Francesco – incoraggiata da San Giovanni Paolo II come risposta alla ‘catastrofe ecologica’ preannunciata da San Paolo VI già nel 1970”.

Il 1° ottobre sono in programma due incontri significativi: un tempo di preghiera che si svolge dalle 20.30 alle 21 in luoghi distinti: la basilica di San Francesco per i cristiani, con il vescovo monsignor Adriano Cevolotto; piazzetta San Francesco, di fronte alla basilica, per i sikh; piazza Cavalli per gli islamici. Segue un tempo di riflessione, alle 21, nell’auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi, in cui interviene il fisico e teologo Simone Morandini con un incontro di approfondimento sulla cura del Creato. Organizzano l’iniziativa il Comune di Piacenza, la Prefettura, la diocesi di Piacenza-Bobbio, la comunità Sikh, la Chiesa evangelica metodista, la Chiesa ortodossa macedone, la Chiesa ortodossa romena, la Chiesa ortodossa russa, le Comunità islamiche di via Caorsana e via Mascaretti a Piacenza, di Borgonovo, Podenzano e Fiorenzuola d’Arda.

Simone Morandini (Firenze, 1961) – l’ospite della serata – si è laureato in fisica nel 1985 e in teologia ecumenica nel 1997. Dal 2017 è vicepreside dell’Istituto di Studi ecumenici “S. Bernardino” a Venezia (affiliato alla Pontificia Università Antonianum), dove tiene corsi dal 1998; insegna teologia della creazione e princìpi del dialogo ecumenico ed etica ecumenica. Nei suoi studi ha dedicato particolare attenzione alla definizione dell’etica ambientale quale punto di intersezione tra etica sociale e teologia della creazione, alla questione della sostenibilità e ai temi del dialogo ecumenico e interreligioso. Inoltre, è autore di numerosi saggi, coordinatore di progetti etico-filosofico-teologici e docente di matematica e fisica nelle scuole secondarie di secondo grado.