La terra trema in Emilia Romagna, scossa di magnitudo 3.8 in Appennino modenese

Bologna – E’ stata avvertita in Emilia poco prima delle 17.50 del 22 settembre, a otto chilometri da Pievepelago nell’Appennino modenese, al confine con la provincia di Lucca, una scossa stimata da parte dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di magnitudo 3.8, a una profondità di 14 chilometri. Secondo i primi contatti avuti con tutti i Sindaci dei Comuni della zona e con i Vigili del Fuoco, non sono stati rilevati al momento danni a cose o a persone. L’Agenzia regionale per la Protezione civile rimane in stato di allerta, con personale già presente presso il Centro operativo di Marzaglia, per monitorare gli effetti del fenomeno, in stretto contatto con i Sindaci del territorio interessato, le Autorità competenti e tutti i soggetti interessati.

Sempre nel pomeriggio una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata avvertita intorno alle 15.40 in Liguria, con epicentro a 2 chilometri da Bargagli (Genova). Tante le segnalazioni e le chiamate ai vigili del fuoco, ma non vi sarebbero feriti né danni gravi.