L’Altro Festival: tanti gli appuntamenti del Jazz Festival

Come nel suo stile, il Piacenza Jazz Fest anche quest’anno proporrà in poco più di un mese un palinsesto multisfaccettato, caratterizzato da numerose iniziative collaterali che spaziano a 360° per luoghi e impostazione, con l’intento di entrare in contatto il più possibile con il tessuto cittadino e con gli abituali frequentatori dei concerti. Questo complesso oltremodo ricco e articolato di attività è raccolto sotto il cappello de “L’Altro Festival” e uno dei suoi tratti distintivi, tranne nei casi dove è prevista anche la consumazione di cibo, come per i brunch e la colazione, è quello della gratuità, proprio perché si ha a cuore l’estrema accessibilità di ogni singolo evento.

Si parte dai luoghi di ritrovo alternativi ai teatri e alle sale concerto, in primis quei pub e locali dove si fa musica dal vivo tutto l’anno del territorio piacentino con una serie di concerti gratuiti per un totale di otto location. Il Circolo ARCI “Amici del Po”, il Cantiere Simone Weil, La Sosteria, Tuxedo Beers House, La Luppoleria, Dubliners Irish Pub, il Caffè Letterario Baciccia e La Muntà.

JAZZ BREAKFAST

Domenica 9 ottobre 2022 ore 8:00/10:00

“La Veranda” – Park Hotel Best Western

LARA FERRARI TRIO

Lara Ferrari (voce)

Renato Podestà (chitarra)

Alex Carreri (contrabbasso)

Martedì 11 ottobre 2022 ore 21:30

La Sosteria

SOFIA FRAGILE QUARTET

“Singin’ Basie”

Sofia Fragile (voce)

Fabrizio Bernasconi (pianoforte)

Alex Carreri (contrabbasso)

Alessandro Casè (batteria)

Giovedì 13 ottobre 2022 ore 21:30

La Muntà

AFRO-CUBAN QUARTET

Gianni Satta (tromba)

Fabrizio Trullu (pianoforte)

Alessandro Cassani (basso)

Alberto Venturini (percussioni)

Venerdì 14 ottobre 2022 ore 21:30

Circolo Arci Amici del Po

GATO!

“Omaggio a Gato Barbieri”

Germano Zenga (sax)

Luca Gusella (vibrafono)

Danilo Gallo (contrabbasso)

Ferdinando Faraò (batteria)

JAZZ BRUNCH

Domenica 16 ottobre 2022 ore 12:30

Dubliners Irish Pub (Piacenza)

ALESSIA GALEOTTI TRIO

Alessia Galeotti (voce)

Giovanni Guerretti (pianoforte)

Loris Leo Lari (contrabbasso)

Lunedì 17 ottobre 2022 ore 21:30

Cantiere Simone Weil

MIRIAM FORNARI

“MORA”

Miriam Fornari (piano, synth, voce)

Ruggero Fornari (chitarra)

Joe Rehmer (basso elettrico, voce)

Evita Polidoro (batteria, drum machine, voce)

Martedì 18 ottobre 2022 ore 21:30

Baciccia Caffè Letterario

LOST IN THE SUPERMARKET

Anaïs del Sordo (voce)

Giovanni Ghizzani (pianoforte)

Stefano Maimone (basso)

Giuseppe Sardina (batteria)

Giovedì 20 ottobre 2022 ore 21:30

Dubliners Irish Pub

LAST ORGAN TRIO

Luciano Zadro (chitarra)

Yazan Greselin (organo Hammond)

Tommy Bradascio (batteria)

Sabato 22 ottobre 2022 ore 21:30

Milestone Live Club

BLUES BY FIVE

Nicolini jazz students on the road

Luca Crusco (sax tenore)

Andrea Garreffa (pianoforte)

Paolo Corda (chitarra)

Jacopo Sgarzi (contrabbasso)

Mauro Mengotto (batteria)

JAZZ BRUNCH

Domenica 23 ottobre 2022 ore 12:30

7° piano dell’Albergo Roma

FRANCO CAPILUPPI QUARTET

Franco Capiluppi (tromba)

Lino Franceschetti (pianoforte)

Mauro Sereno (contrabbasso)

Sergio Mazzei (batteria)

Martedì 25 ottobre 2022 ore 21:15

Teatro della Filo (Cremona)

E.F. QUINTET OMAGGIO A ENZO FRASSI

“L’orizzonte degli eventi”

Germano Zenga (sax)

Gianni Satta (tromba)

Paolino Dalla Porta (contrabbasso)

Paolo Mozzoni (batteria)

Alberto Venturini (percussioni)

JAZZ E POESIA

Mercoledì 26 ottobre 2022 ore 21:15

Piccolo Museo della Poesia San Cristoforo

UMBERTO PETRIN – ELOISA MANERA

Umberto Petrin (poeta)

Eloisa Manera (violino ed elettronica)

Sabato 29 ottobre 2022

Libreria “Pagine” c/o sala monumentale della Biblioteca Passerini e Conservatorio “G. Nicolini”

SPECIALE CHARLES MINGUS

Ore 15:00 Presentazione del libro di Flavio Massarutto “Mingus” (sala monumentale Biblioteca Passerini)

Ore 17:00 Conferenza di Stefano Zenni “Mingus: genio e sregolatezza” (Conservatorio)

Ore 18:30 ATTILIO ZANCHI QUARTET (Conservatorio)

“Portrait of Mingus”

Gianni Azzali (sax tenore)

Massimo Colombo (pianoforte)

Attilio Zanchi (contrabbasso)

Tommy Bradascio (batteria)

JAZZ DA LEGGERE

Domenica 6 novembre 2022 ore 17:30

Milestone Live Club

IL GRANDE AMORE di Laurie Verchomin

Presentato dallo scrittore “billevansiano” Andrea Vantaggiato e dal traduttore del libro Flavio Erra

Ore 18:00 YOU MUST BELIEVE IN JAZZ

“Omaggio a Bill Evans”

Emanuele Coluccia (pianoforte)

Antonio Vantaggiato (contrabbasso)

Martedì 8 novembre 2022 ore 21:30

Luppoleria

SWINGME TRIO

Cecilia Carta (voce)

Luciano Poli (chitarra)

Mauro Sereno (contrabbasso)

Mercoledì 9 novembre 2022 ore 21:30

Tuxedo Beer House

LA SFIDA DEI SAX

“The Revenge!”

Gianni Azzali (sax tenore)

Alessandro Bertozzi (sax alto)

Mattia Cigalini (sax alto)

Giovanni Guerretti (pianoforte)

Lorenzo Poli (basso)

Marco Orsi (batteria)