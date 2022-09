Laurea in medicina a Piacenza, test d’ammissione per 177 candidati. Oltre 600 le domande

Si è svolta regolarmente oggi, martedì 13 settembre, la prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery dell’Università di Parma, attivato a Piacenza: 177 i candidati presenti, con una percentuale di presenze dell’86,8% rispetto ai 204 iscritti che hanno scelto Parma come sede del test. La prova si è tenuta nelle aule centrali del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Va comunque ricordato che 613 è il numero totale delle domande presentate per accedere al corso (quindi comprensivo anche di chi ha scelto di fare il test in altre sedi).

I posti disponibili per Medicine and Surgery sono 100 (60 per cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non comunitari equiparati e 40 per cittadini non comunitari residenti all’estero). Il corso di laurea, attivato con la collaborazione dell’Ausl e del Comune di Piacenza e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, è interamente erogato in lingua inglese ed è nato con una spiccata vocazione internazionale: una buona parte dei suoi studenti e delle sue studentesse proviene proprio dall’estero.