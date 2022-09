È tornato il tempo di giacche e giubbotti: le minime, infatti, sono ancora in calo nelle ultime ore d’estate. Giovedì 22 e venerdì 23 l’equinozio d’autunno porterà temperature fra i 10 e i 21 gradi in pianura e fra i 7 e i 18 gradi in collina. Nubi sporadiche si spargeranno nel cielo in collina nel pomeriggio di giovedì e venerdì, ma il tempo resterà prevalentemente sereno su tutto il territorio piacentino.

Nel weekend – “L’approfondimento di una estesa area depressionaria sul bacino del Mediterraneo – prevede Arpae – manterrà condizioni di tempo prevalentemente instabile dalla giornata di Domenica fino a termine periodo. Sabato avremo condizioni di nuvolosità con precipitazioni irregolari più probabili sui rilievi. Nelle giornate successive si prevede un aumento delle precipitazioni su tutto il territorio che potranno avere anche carattere temporalesco. Temperature massime stazionarie sui 21-22 gradi, minime in aumento sui 15-16 gradi”.