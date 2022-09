Lavori in alcune vie cittadine, le modifiche alla circolazione

Il Comune di Piacenza informa che, per consentire il montaggio di una gru, dalle ore 7 di giovedì 15 alle ore 18 di venerdì 16 settembre, in via Sant’Eufemia, nel tratto compreso tra l’incrocio con via San Marco e quello con via Gazzola, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata; in via San Marco, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sant’Eufemia e quello con via San Tomaso, è istituita l’inversione del senso unico di marcia con direzione da via Sant’Eufemia a via San Tomaso; in via Mazzini, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Poggiali e quello con via Sant’Eufemia, e nel tratto che collega l’incrocio con via Sant’Eufemia e quello con via San Tomaso, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata (con l’eccezione dei veicoli a servizio del cantiere) e quello di circolazione (con esclusione però dei residenti, dimoranti e possessori di posti auto accedenti alle proprietà ivi ubicate, anche in vicolo Santa Margherita, nonché i mezzi di soccorso, i quali potranno percorrere in entrambe le direzioni con la massima cautela, i tratti interessati dal divieto).

Inoltre, per garantire l’effettuazione in sicurezza di lavori edili, dalle ore 8 alle 19 di giovedì 29 settembre, in via Romagnosi, nel tratto compreso tra il civico 84 e l’incrocio con via Carducci, in via San Giuliano e in vicolo del Pavone, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione, dal quale sono esonerati i residenti e possessori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, mentre dalle 8 alle 15 di venerdì 30 settembre, in via Daveri, nel tratto compreso tra i civici 2 e 2c, sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata e di circolazione. Di nuovo, onde consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura, dalle ore 7 di mercoledì 14 alle ore 19 di venerdì 23 settembre, in via Tirotti, nel tratto compreso tra la rotonda all’incrocio con via Caorsana e l’ingresso al casello autostradale Piacenza Sud, sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata e di circolazione.

Infine, per garantire lo smontaggio in sicurezza di un ponteggio, dalle 7.30 alle 17.30 nel periodo da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, in piazza Tempio, lato Est, è istituito il divieto di circolazione, in piazza Tempio, lato Ovest, è istituito il senso unico alternato, mentre dalle 7.30 di lunedì 26 alle 17.30 di venerdì 30 settembre, in piazza Tempio, lato Ovest, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.