Lavoro: 45 ispezioni in un mese, 28 irregolarità. Scoperta evasione da 430mila euro

Quarantacinque ispezioni nel corso dell’ultimo mese, che in 28 casi (62%) hanno fatto emergere irregolarità. Proseguono i controlli straordinari degli enti ispettivi ITL, INPS, AUSL e INAIL definiti nell’Osservatorio provinciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro nero, istituito nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto il 23 settembre 2020 e presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, finalizzato a promuovere – con particolare riferimento al settore dell’agricoltura, dell’edilizia e della logistica – una maggiore cultura della sicurezza. Attività che si aggiungono a quelle svolte dagli stessi enti nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali.

“Sono stati accertati – comunica la Prefettura – sette lavoratori irregolari impiegati nell’agricoltura, due violazioni in materia di immigrazione nel settore dell’edilizia, oltre ad una violazione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro rispettivamente nel settore dell’edilizia e della logistica. Nell’ambito di tale attività, l’Ispettorato del Lavoro ha accertato anche evasione per l’importo complessivo di 430mila euro nel settore della logistica”.

Di seguito la sintesi dell’attività nel mese di agosto 2022 (per quanto riguarda il dato relativo al settore dell’edilizia, si precisa che si tratta del numero di cantieri ispezionati presso i quali possono operare anche più ditte)