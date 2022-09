Le Allieve dell’Atletica Piacenza ottave ai Campionati di Società

Splendido ottavo posto per la squadra Allieve femminile dell’Atletica Piacenza, in pista a Vittorio Veneto (TV) in occasione della finale B nazionale dei Campionati di Società.

Il weekend del 24 e 25 settembre ha visto numerosi risultati di grande rilievo. Anna Pissarotti d’oro e di bronzo: dopo aver conquistato la medaglio di bronzo nel salto in alto valicando l’asticella posta a 1,53m, Anna ha stupito tutti imponendosi sulle avversarie in 1’07”32. Doppietta di bronzo per Chiara Sverzellati: nei 100m ha corso in 13”06, mentre nei 200 è stata capace di fermare il cronometro a 26”24, aggiornando in entrambi i casi il proprio primato personale. Bel quarto posto di Chiara Piccinelli, che ha saputo scagliare il peso a 10,89m. Buonissime anche le prestazioni di Monia Harbi: la giovane mezzofondista ha chiuso gli 800m in 2’32”65 e i 1500 in 5’21”10, in entrambi i casi al settimo posto. Settimo posto anche per Sara Dell’Orto, che ha scagliato il disco a 21,89m.

Questi risultati molto positivi rappresentano anche l’ottimo lavoro svolto dai tecnici biancorossi: particolare menzione meritano i fratelli Salvatore e Andrea Rinaldi, veri trascinatori del settore giovanile e Allievi dell’Atletica Piacenza. Con la stagione ormai in chiusura, l’Atletica Piacenza inizia a tirare le prime somme di una stagione ricca di grandi risultati, punto di partenza per una crescita del settore giovanile e assoluto del prossimo anno.