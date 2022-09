Le opportunità del fondo AgriCAT nell’incontro a Piacenza dell’Associazione Nazionale dei Condifesa

Nei giorni scorsi Condifesa Piacenza ha ospitato l’incontro dei Competence Leader di Asnacodi Italia. Il gruppo, costituito per attuare il Piano Strategico 2020-2023, è composto da Direttori territoriali di Condifesa che per tematica si occupano di trasferire conoscenze e far crescere i quarantatré Consorzi associati. Diverse sono le aree tematiche presidiate da questo gruppo di lavoro: information technology, comunicazione, bilancio e compliance, processi gestionali amministrativi e digitalizzazione.

L’incontro è stato occasione per verificare l’avanzamento dei lavori del Piano Strategico 2020-2023 e sono stati presentati dai Competence Leader tutti i traguardi ottenuti nelle diverse aree di competenza. Il Direttore di Condifesa Piacenza Stefano Cavanna ha illustrato i risultati ottenuti nell’ambito della comunicazione, evidenziando che nel prossimo periodo il Sistema Condifesa dovrà affrontare sfide importanti sul piano comunicativo: “Le aziende che aderiranno al fondo AgriCAT saranno tutte quelle percettrici di contributi PAC – parliamo di circa seicentomila aziende – e veicolare informazioni sul fondo sarà una sfida importante. La tecnologia ci darà sicuramente una mano, stiamo implementando i sistemi di customer relationship management per poter far arrivare le informazioni a tutti gli agricoltori italiani in modo chiaro, semplice e veloce”.

Le diverse aree di competenza sono state riconsiderate in riferimento allo scenario socioeconomico attuale che, come ben sappiamo, ha subìto cambiamenti drastici. Un altro tema importante affrontato nell’incontro è stato quello della preparazione all’introduzione al fondo AgriCAT, che sarà protagonista della programmazione 2023-2027. Fortemente voluto da Asnacodi Italia e dal Ministero dell’Agricoltura, il fondo AgriCAT ha l’obiettivo di offrire a tutte le aziende agricole una copertura base per le tre avversità catastrofali: gelo-brina, alluvione e siccità. In questa occasione il Consiglio di Amministrazione di Condifesa Piacenza ha avuto modo di confrontarsi con i vertici del Sistema Asnacodi, rafforzando quei rapporti interpersonali necessari per portare avanti le istanze dei territori. “È stato un momento importante per portare le peculiarità e le esigenze del nostro territorio ai vertici dell’Associazione Nazionale – sostiene il Presidente Gianmaria Sfolcini – ho percepito un clima di effervescenza del gruppo Competence Leader che ritengo fondamentale per affrontare le prossime sfide della Gestione del Rischio”.