Lecturae Dantis, a Fiorenzuola cinque incontri sulla Divina Commedia

Tornano le Lecturae Dantis nella Biblioteca Comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). A tenere le lezioni sulla Divina Commedia il docente e scrittore Massimo Pallastrelli, che guiderà il prossimo ciclo di incontri, in programma il sabato pomeriggio dalle 16 nella stessa Biblioteca di Fiorenzuola d’Arda e dedicati quest’anno al Purgatorio.

IL CALENDARIO E I TEMI DEGLI INCONTRI – Il primo appuntamento, in calendario il 17 settembre, sarà dedicato al primo canto, in cui Dante e Virgilio si apprestano ad avviare la salita del monte del Purgatorio. Sabato 24 settembre sarà la volta del nono canto, famoso per il mito delle sorelle Progne e Filomela; l’1 ottobre spazio al dodicesimo canto, in cui viene narrato l’incontro del Sommo Poeta e di Virgilio con gli esempi di superbia punita; l’8 ottobre Pallastrelli illustrerà il ventunesimo canto, i due protagonisti della Commedia incontrano il poeta latino Stazio, mentre il 15 ottobre il ciclo si chiuderà con l’ultimo canto, in cui si narra l’arrivo di Dante e Virgilio in cima alla montagna del Purgatorio, dove le anime si purificano prima di accedere al Paradiso.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI – L’attività è gratuita, con prenotazione consigliata al numero 0523-983093 o alla mail biblioteca@comune.fiorenzuola.pc.it. La Biblioteca Comunale di Fiorenzuola d’Arda, dal 14 settembre (compreso) e sino al 14 giugno 2023 (compreso), osserverà l’orario invernale di apertura al pubblico: il lunedì i locali saranno chiusi, mentre il martedì, giovedì e sabato, saranno aperti dalle 8.30 alle 18.30. Il mercoledì e il venerdì, la Biblioteca sarà invece aperta dalle 13.30 alle 18.30.