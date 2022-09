“L’edizione 2022 della Torta Spisigona è stata un successo, grazie ai volontari”

Grande successo per la 28esima edizione della Festa della Torta Spisigona a Gragnano Trebbiense. La sagra, sempre molto attesa in provincia, si è tenuta lo scorsi fine settimana, attirando numerosi visitatori. “Grazie di cuore ai nostri volontari per lo spirito di aggregazione con cui si sono messi a disposizione per la riuscita dell’evento – dichiara Daniele Coppi, responsabile comunicazione della Pro Loco di Gragnano Trebbiense -. Un sincero ringraziamento anche a tutti gli amici che sono intervenuti alla nostra festa e all’amministrazione comunale per il prezioso supporto. Vi aspettiamo l’anno prossimo per la 29esima edizione”.