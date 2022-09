Legambiente al fianco di Fridays for Future, venerdì lo sciopero per il clima

“Il voto utile è quello per il clima”. Con queste parole Legambiente Emilia-Romagna annuncia che scenderà in piazza insieme agli studenti di Fridays for Future per lo sciopero di venerdì 23 settembre, che a Piacenza partirà alle 9 dal Liceo Respighi. “Le elezioni sono vicine, e la crisi climatica è già in atto”, afferma Legambiente.

Anche Legambiente sarà presente in Emilia-Romagna a fianco del movimento di Fridays for Future per lo sciopero globale di venerdì 23 settembre. Un appuntamento importante in vista delle imminenti elezioni politiche, a conclusione di una campagna elettorale che ancora una volta trascura la crisi climatica. Questo tema è stato invece ben affrontato sai dal mondo scientifico, con la lettera aperta alla politica degli scienziati della Società Italiana per le Scienze e il Clima, e dai movimenti ambientalisti, in particolare con l’agenda climatica stilata dai giovani di Fridays for Future, e con le 100 proposte di Legambiente.

L’energia è un tema cardine: nel mirino le false soluzioni che non fanno altro che relegarci al passato delle fonti fossili, come i rigassificatori e le esortazioni a nuove estrazioni in adriatico. L’attuale crisi energetica mette a nudo l’inerzia della politica, incapace di prendere di petto soluzioni che allo stesso tempo contrastino l’emergenza energetica e la crisi climatica in corso. Come emerge infatti dalla recente analisi di Legambiente “Italia fossile”, sono 120 le infrastrutture a fonti fossili in valutazione presso il Ministero della Transizione Ecologica tra centrali a gas fossile, metanodotti, depositi, autorizzazioni per nuove trivellazioni e rigassificatori.

“Il futuro è rinnovabile o non è – commenta Legambiente Emilia-Romagna – usare l’attuale crisi energetica come scusante per relegarci ancora una volta alle fonti fossili per decenni è fuorviante, per non dire demagogico”.

“D’altronde – prosegue la nota – ignorare la crisi climatica nella nostra penisola è particolarmente irresponsabile, dato che il nostro territorio è un “hotspot” del cambiamento climatico, ovvero un luogo in cui gli effetti avversi della crisi si verificano più intensamente e in anticipo rispetto agli altri paesi. Il 2022 si attesta l’anno dei record, con 132 eventi metereologici estremi in Italia da gennaio a settembre, la media annua più alta degli ultimi decenni. Oltre alle preoccupazioni a livello globale e nazionale, si aggiunga il fatto che la regione Emilia-Romagna è la regione con più alta vulnerabilità di rischio idrogeologico sul territorio italiano”.

“Riteniamo dunque che i rappresentanti della regione nei collegi in camera e in senato dovrebbero essere i primi portatori d’interesse verso una transizione verde – continua -. Indipendentemente dal risultato del voto del prossimo 25 settembre, l’abbondono delle fonti fossili e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti devono essere al centro del pensiero di governo perché aldilà dei differenti colori politici, il nostro pianeta è uno solo”.