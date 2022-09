Sarebbe stata una lite familiare all’origine dell’aggressione, avvenuta nella tarda serata del 4 settembre, in pieno centro a Piacenza. Un dissidio esarcebato dai fumi dell’alcol e che ha coinvolto una famiglia di sudamericani, anche a venire fisicamente alle mani sarebbero stati zio e nipote. I due giovani – peraltro praticamente coetanei – hanno avuto una lite molto accesa e lo zio sarebbe stato colpito con una bottigliata. Condotto al pronto soccorso nel corso della serata, le sue condizioni sono risultate essere fortunatamente meno gravi di quanto non fossero apparse in un primo momento. Le indagini sono state affidate alla polizia, che sta cercando di acquisire le immagini di quanto avvenuto dalle telecamere presenti in zona. Sul posto, nella serata di ieri, era giunta anche una pattuglia del radiomobile dei carabinieri a supporto.

