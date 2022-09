Litiga con la fidanzata e le strappa via la borsetta, 23enne in manette

Litiga con la fidanzata e le strappa via la borsetta, 23enne arrestato dalla squadra mobile della Questura di Piacenza. I fatti risalirebbero all’inizio del mese di agosto, e il giovane – un ragazzo italiano – è finito in manette nel pomeriggio del 23 settembre. Secondo la ricostruzione degli inquitenti, la lite sarebbe iniziata per futili motivi. Il ragazzo avrebbe poi strappato via la borsetta alla fidanzata, causandole delle lesioni guaribili in 4 giorni.

Sul posto erano subite giunte le volanti, che avevano recuperato la borsa e individuato il responsabile. Alla luce degli elementi raccolti, su richiesta della Procura di Piacenza il G.I.P. ha emesso la misura cautelare e nel pomeriggio di ieri il ragazzo è stato arrestato dalla Squadra Mobile. La sua posizione è al vaglio anche della locale Divisione Anticrimine per l’adozione di eventuali misure di prevenzione.