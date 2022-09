E’ il momento clou della festa granda del centenario della sezione piacentina delle penne nere: la sfilata nelle vie di Agazzano fino alla piazza Europa dove monsignor Adriano Cevolotto celebra la messa. L’adunata provinciale degli alpini domenica mattina vive l’apice delle celebrazioni con il corteo accompagnato dalle Fanfara Storica Sezione A.N.A. Vicenza, Fanfara Sezione A.N.A. Piacenza, e dalla Banda “Carlo Vignola” Agazzano.

In marcia in un’assolata giornata di sole anche Reparto Storico Alpino “Fiamme Verdi” Udine e i “veci” muli alpini. Alla sfilata partecipano anche i ragazzi che hanno frequentato il campo scuola organizzato dagli alpini piacentini.

Agazzano ha accolto sabato pomeriggio la festa granda delle penne nere di Piacenza. Il paese della Val Luretta, che divide con Piozzano, con il supporto di Gazzola e Gragnano, l’organizzazione della manifestazione annuale degli alpini con tanti eventi collaterali e i momenti conviviali.

Nel centenario dalla fondazione della sezione piacentina dell’Ana – Associazione Nazionale Alpini, il consueto appuntamento con la Festa Granda assume un significato ancora più forte. La 69a edizione della Festa Granda, organizzata dalla Sezione Alpini di Piacenza e dai Gruppi Alpini di Agazzano e Piozzano, si terrà in diversi comuni della Val Luretta il 16, 17 e 18 settembre. Si prevede una partecipazione di circa 2500 alpini da diverse zone d’Italia.

La sezione piacentina dell’Ana – come riporta il sito ufficiale – è stata fondata nel 1922. La data è stata tramandata per decenni, tuttavia non esiste un riscontro documentale nell’archivio locale. I primi scritti risalgono al 1930 ma sono frammentari, non si esclude che dopo il ventennio fascista parte del materiale sia stato distrutto. Di certo c’è che la fondazione ruota intorno alla figura di Arturo Govoni, presidente delle Penne Nere per 60 anni.

IL PROGRAMMA

Domenica 18 settembre

AGAZZANO – ore 9 | Ritrovo presso la sede del Gruppo Alpini Agazzano in via Gen. Ferrante Gonzaga

ore 9.30 | Ammassamento in Piazza della Libertà

ore 9.45 | Alzabandiera

ore 10 | Inizio sfilata insieme a Fanfara Storica Sezione A.N.A. Vicenza, Fanfara Sezione A.N.A. Piacenza, Banda “Carlo Vignola” Agazzano. Inoltre sfileranno il Reparto Storico Alpino “Fiamme Verdi” Udine e i “veci” muli alpini. Alla sfilata parteciperanno anche i ragazzi che hanno frequentato il campo scuola organizzato dagli alpini piacentini.

A seguire: Deposizione corona monumento ai Caduti in Piazza Europa.

Allocuzioni autorità – Consegna donazione “Fondazione Govoni”.

“Passaggio della stecca” al Gruppo Alpini di Ziano Piacentino.

ore 11 | Messa al campo in Piazza Europa, celebrata dal vescovo di Piacenza-Bobbio mons. Adriano Cevolotto

ore 12.15 | “Rancio alpino” in Piazza Papa Giovanni XXIII allietato dal “Coro della Valcuriasca”.

ore 15 | Concerto delle Fanfare Alpine in Piazza Europa

A seguire: Ammainabandiera

Sarà presente una rappresentanza del Reggimento Logistico Alpini “Brigata Taurinense” di Rivoli (TO).

Nella Sala Consiliare di Agazzano, in Piazza Europa, sarà allestito uno stand degli studenti delle Scuole della Val Luretta, una mostra di cartoline d’epoca e una mostra fotografica dal titolo “Gli Alpini della Val Luretta”.

Per il “Rancio alpino” di domenica 18 settembre è previsto un menu fisso al prezzo di 20 euro tutto compreso. È gradita la prenotazione per un posto riservato, telefonando al n. 349 3435601. Prenotazioni anche in loco.