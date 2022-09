Macramé, teatro e corsi di scrittura: nel weekend arriva “Mi Piace Crea”

Piacenza Expo al servizio della creatività e delle abilità manuali: nel weekend 6mila metri quadrati dell’esposizione saranno occupati da stand e laboratori, quasi 140, con dimostrazioni di artisti ed artigiani. Si passa dal ricamo, alla pasta fresca, al macramé, al teatro danza, cartonnage alla scrittura creativa, teatro danza e letture animate: tutto questo sarà possibile grazie a Mi Piace Crea – l’officina della creatività. La nuova mostra è stata presentata nella sede della Camera di Commercio, che ha promosso l’iniziativa insieme a Piacenza e al comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile. Una proposta innovativa che si va ad unire, nella giornata di sabato, con gli ‘stati generali’ delle imprese turistiche dell’Emilia.

“Mi piace crea rappresenta l’opportunità per i nostri negozi e le nostre attività – spiega Federica Bussandri, presidente del comitato imprenditoria femminile – di poter avere a disposizione una vetrina come Piacenza Expo. E’ una fiera che unisce tre generazioni, grazie agli stand e alle attività proposte consente di partire dai bambini per raggiungere le nonne. E’ un’iniziativa alla quale teniamo particolarmente, per il valore delle arti manuali, che consentono di tramandare saperi e tradizioni”. L’amministratore unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, ringrazia i soci che, come la Camera di Commercio, hanno creduto nell’ente fiera, aumentando il proprio capitale sociale. I prossimi mesi vedranno appuntamenti importanti, di cui Mi Piace Crea rappresenta un’anteprima, come la fiera della logistica e la mostra mercato dei Vignaioli indipendenti. “Il claim di questo evento è davvero azzeccato – sottolinea Alessandra Bottani, responsabile dell’organizzazione per Piacenza Expo – perché i visitatori si troveranno davvero immersi un’officina della creatività. E’ un evento dal grande valore artistico e culturale, grazie agli artisti che saranno presenti, con esibizioni e laboratori. Sono 70 – per la maggior parte gratuiti – nella giornata di sabato e 67 in quella di domenica”.

In contemporanea – e la partecipazione è già compresa nell’ingresso in fiera – nella giornata di sabato si terrà il workshop delle reti turistiche di Visit Emilia, con la partecipazione dei Consorzi dei produttori di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Nel corso della mattinata, spiega il presidente di Visit Emilia, Pierangelo Romersi, verrà presentata anche la trasmissione “Emilia Food Experience”, in onda su Discovery Channel. “La nostra creatività nasce dal lavoro delle nostre donne e dei nostri uomini, è un’occasione per far scoprire il nostro territorio” ha detto Romersi. Gli eventi presentati si terranno il primo e il due ottobre, l’ingresso è di 7 euro (su vivaticket sono in vendita a 6 euro), ingresso gratuito per i bimbi fino a 12 anni.