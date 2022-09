Malore alla guida in tangenziale, auto contro il guard rail

Sbanda con l’auto e finisce contro il guard rail. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 9 settembre lungo la tangenziale di Piacenza. Secondo una prima ricostruzione, un 25enne alla guida di una Fiat Panda, che procedeva in direzione della Galleana, ha perso improvvisamente il controllo della piccola utilitaria, sembra a causa di un malore: la vettura ha sbandato, andando ad urtare il guard rail che separa le due corsie di marcia.

A chiamare i soccorsi alcuni automobilisti in transito: sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza della Croce Bianca, l’auto medica e quella infermieristica del 118, insieme all’elisoccorso decollato da Parma e atterrato alla vicina piazzola della Galleana. Nel frattempo il giovane alla guida si è fortunatamente ripreso ed è quindi stato disposto il suo trasporto all’ospedale di Piacenza in codice giallo. Per consentire le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di via Castello. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione.